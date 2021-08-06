Саммит первых леди и джентльменов в рамках празднования 30-летия независимости Украины придуман для возможности кулуарных переговоров без спешки. Об этом 6 августа в интервью журналу «Фокус» рассказала первая леди Украины Елена Зеленская

«Старый одесский анекдот»: Шойгу ответил Зеленскому, заявившему об украинском будущем Крыма © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Есть проекты, которыми можно делиться, и энергия и усилия, которые нужно объединять. В этом году у нас большой праздник — 30 лет независимости Украины. Запланировано много мероприятий в Киеве, и одно из них, новое в контексте мировой гуманитарной политики и дипломатии мягкой силы, — это саммит первых леди и джентльменов», — сказала она.

Зеленская уточнила, что украинская сторона хочет организовать площадку для встречи, обмена опытом, объединения усилий в гуманитарных, социальных и культурных проектах.

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой Крымской платформы. Также 23 августа пройдет первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.