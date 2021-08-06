Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили автобусы с членами «Национального корпуса», которые направлялись из Харькова в Киев на акцию поддержки возле суда. Об этом 6 августа сообщает «ВЕХА (Харьков)» в Telegram

Отмечается, что в городе Валки Харьковской области СБУ остановило два автобуса. Транспорт не пропускают с полуночи. В автобусах находятся 100 человек, которые направлялись к 10:00 в Шевченковский районный суд Киева. Автобусы стоят на Валковском блокпосту. Каждого члена организации обыскивают, допрашивают и фотографируют.

Активисты направлялись к суду, где в пятницу будут выбирать меру пресечения для задержанных в Харькове 5 августа членов «Национального корпуса». СБУ задержала членов харьковского «Нацкорпуса» во главе с Чилли-Вилли © Telegram

«По одному разу в час из автобуса выпускают для того, чтобы писали объяснения, куда и почему едем. 100-150 человек с автоматами, лично начальник управления СБУ [Роман] Дудин здесь. Не пускают. Или вообще не пустят, или в 8:00, чтобы не успели точно», — рассказали активисты в комментарии Depo.Харьков.

Вместе с тем, в сообщении на канале харьковской ячейки «Национального корпуса» сообщается, что действия СБУ являются «политическими преследованиями».

В четверг, 5 августа СБУ задержала членов харьковского отделения «Нацкорпуса», которых подозревают в создании организованной преступной группировки.