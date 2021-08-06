Собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, энергетической безопасности.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что якобы несмотря на продолжающуюся «российскую агрессию», Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную.
Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений. Он заверил также в беспрекословной поддержке США «Крымской платформы».