Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи 30 августа с президентом Джо Байденом. Об этом 5 августа сообщили на сайте МИД Украины

США ничего не должны Киеву — Климкин © МИД Украины Глава внешнеполитического ведомства отметил, что якобы несмотря на продолжающуюся «российскую агрессию», Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную. Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений. Он заверил также в беспрекословной поддержке США «Крымской платформы».