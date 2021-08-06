К гибели фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе причастны украинские силовики. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России, передает 6 августа РИА Новости

Андрей Стенин погиб под Донецком

Следователи добавили, что украинская сторона так и не огласила итоги своего расследования и не передала Москве документы, а на запросы приходят отказы.

В СК заверили, что работа по установлению ответственных за преступление продолжается, и это лишь вопрос времени.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, тогда были уничтожены более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист посмертно награжден орденом Мужества.

Как заявляла российская Генпрокуратура, с 2014 года киевские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. Помимо Стенина, во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники ВГТРК звукооператор Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк.