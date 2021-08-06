«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — подчеркнули в ведомстве.
Следователи добавили, что украинская сторона так и не огласила итоги своего расследования и не передала Москве документы, а на запросы приходят отказы.
В СК заверили, что работа по установлению ответственных за преступление продолжается, и это лишь вопрос времени.
Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой Вооруженных сил Украины. По данным следствия, тогда были уничтожены более десяти машин с гражданскими, спастись удалось лишь нескольким людям. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки: до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и многие другие. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга журналист посмертно награжден орденом Мужества.
Как заявляла российская Генпрокуратура, с 2014 года киевские власти занимаются физическим устранением оппозиционных политиков и журналистов. Помимо Стенина, во время работы на Украине были убиты оператор Первого канала Анатолий Клян, сотрудники ВГТРК звукооператор Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк.