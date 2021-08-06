«Из них детей — 74, медработников — 32, госпитализированы — 516 человек, летальных случаев — 16», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.
Накануне сообщалось о 1052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа — о 984, 3 августа — о 827, 2 августа — о 265.
Всего за период пандемии коронавируса в стране заболели почти 2,3 млн человек, скончались — больше 53 тысяч пациентов.