Белоруссия закрыла границы, чтобы силой удерживать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом заявили в администрации президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщил 5 августа Telegram-канал Baltnews

Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans Александр Лукашенко будет использовать нелегалов в качестве заложников для получения своих внешнеполитических выгод.

«А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим пользуется людьми как средством для достижения своих целей», — отметили в администрации Науседы.

Накануне Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. Тогда Литва обвинила президента Белоруссии в использовании нелегальной миграции в качестве инструмента «гибридной войны» в ответ на санкционную политику западных стран