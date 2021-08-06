«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.
По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек глава государства.
Ранее президент Украины посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он якобы рано или поздно вернется под контроль Киева. Зеленский также назвал враньем обвинения в том, что украинская армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по решению большинства его жителей, после проведенного на полуострове референдума. Киев до сих пор не признал его итоги.