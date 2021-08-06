Россия будет жалеть о своих действиях в Крыму в 2014 году. Такую точку зрения высказал 5 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом»

Чей Крым: Зеленский дал неожиданный ответ на главный украинский вопрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, Крым стал «первой спичкой», «первым огоньком», из-за которого два народа «не хотят видеть, не хотят слышать» друг друга. Такие отношения могут сохраняться «на поколение, на два», предрек глава государства.

Ранее президент Украины посоветовал жителям Донбасса, испытывающим симпатии к России, покинуть регион, поскольку он якобы рано или поздно вернется под контроль Киева. Зеленский также назвал враньем обвинения в том, что украинская армия обстреливает мирных жителей в Донбассе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по решению большинства его жителей, после проведенного на полуострове референдума. Киев до сих пор не признал его итоги.