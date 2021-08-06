По его словам, у Киева есть стратегия энергетической безопасности после введения газопровода в эксплуатацию.
«У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск», — заключил Данилов.
Ранее бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США. Страну не ждут на Западе, поскольку она является проблемой и угрозой поражения. Коболев призвал украинскую администрацию бороться за восстановление статуса, чтобы минимизировать риски от запуска газопровода.