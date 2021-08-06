После запуска «Северного потока-2» Украина не останется без газа, но Россия для страны является постоянным риском. Об этом заявил 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает «Новое время»

«Северный поток - 2»: Германия не будет перекрывать трубопровод, Россия «наказывает» Польшу и Украину, а в США требуют санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск», — заключил Данилов.

Ранее бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США. Страну не ждут на Западе, поскольку она является проблемой и угрозой поражения. Коболев призвал украинскую администрацию бороться за восстановление статуса, чтобы минимизировать риски от запуска газопровода.