Украинское правительство одобрило законопроект, который предполагает отказ Киева от Минских соглашений. Об этом 5 августа сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник в своем Telegram

Мирошник объяснил, можно ли считать войну в Донбассе гражданской © REUTERS, Oleksandr Klymenko

«Этот дискриминационный законопроект демонстрирует истинные намерения киевской власти по отношению к населению Донбасса и предполагает де-факто отказ от выполнения обязательств», — написал политик.

Мирошник подчеркнул, что если Верховная Рада решит принять данный законопроект, то любые переговоры с Киевом о реализации Минских соглашений станут бессмысленными, поскольку инициатива «нарушает практически все без исключения» пункты в комплексе мер по выполнению соглашений.

Представитель ЛНР также отметил, что законопроект не предполагает предоставление некоторым районом Донбасса особого статуса, языковой автономии, специального режима трансграничного сотрудничества с регионами России. Также документ предполагает отмену еще не вступившего в силу закона «Об амнистии».

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об отсутствии прогресса на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что за прошедшие годы было проведено «очень много встреч», однако на данный момент Минские соглашения «не выполнены ни на йоту» из-за позиции Украины.