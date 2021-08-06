По его данным, лагерь находится в поселке Новоколосово Минской области в месте, где во времена СССР располагался арсенал ракетных войск.
Территория в 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены «новые камеры видеонаблюдения». Также на воротах есть табличка «Запретная граница. Проход запрещен», а за забором располагается несколько зданий, в частности, одноэтажный барак со светоотражающими стеклами. По территории замечены люди в камуфляже.
Местные жители говорят, что это место является лагерем, и территорию патрулируют военные.
В свою очередь источники «Белсата» заявляют, что в Новоколосово находится бывший военный городок, который в советское время был засекречен. Они также утверждают, что в поселке все еще располагается военная база.