Власти Белоруссии построили лагерь для политических заключенных в часе езды от Минска. Об этом 5 августа сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на показания очевидцев, которые поступили в редакцию

Лукашенко объяснил, чем политика Украины опасна для Белоруссии © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Территория в 81 гектар обнесена тремя рядами заборов с колючей проволокой под напряжением, по периметру установлены «новые камеры видеонаблюдения». Также на воротах есть табличка «Запретная граница. Проход запрещен», а за забором располагается несколько зданий, в частности, одноэтажный барак со светоотражающими стеклами. По территории замечены люди в камуфляже.

Местные жители говорят, что это место является лагерем, и территорию патрулируют военные.

В свою очередь источники «Белсата» заявляют, что в Новоколосово находится бывший военный городок, который в советское время был засекречен. Они также утверждают, что в поселке все еще располагается военная база.