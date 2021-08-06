Украинский политолог Алексей Голобуцкий 5 августа заявил, что слова спортсменок, рассказавших на Олимпиаде о дружбе с соперницами из России, являются ударом по Украине, передает РИА Новости

«Лучшие подружки»: украинские синхронистки рассказали об отношениях с российскими спортсменками © sport.ua

По его мнению, ответ девушек может привести к тому, что другие страны посчитают неправдой заявления Украины о конфликте с Россией и откажутся помогать Киеву.

Кроме того, он обратил внимание на то, что пресс-конференция в Токио проходила на русском языке.

Накануне в ходе пресс-конференции синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заявили, что уважают всех участников состязаний — в том числе и россиян. Девушки отметили, что спорт не имеет никакого отношения к политике. Федина назвала россиянок «лучшими подружками».

На церемонии награждения Олимпийских игр в Токио украинских Федину и Савчук перепутали с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, которая рассказала, что диктор на арене представил их соперниц как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР).