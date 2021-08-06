Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев 5 августа в эфире телеканала «Наш» заявил, что США формируют институты власти на Украине при помощи своих «иностранных экспертов»

Мураев раскрыл «качественный обман» президента Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским и Джо Байденом на грядущей встрече, Вашингтон может принять серьезные меры, поскольку имеет агентов влияния в правительстве, парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах страны.

Мураев добавил, что США влияют также на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и антикоррупционный суд.

«То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти», — подчеркнул он.

Он отметил, что Киев попал в зависимость и от Международного валютного фонда (МВФ).

Политик уточнил, что в случае выхода инвесторов из облигаций госзайма, Украину ждет дефолт. По его мнению, пенсии будут по четыре доллара, мгновенно подорожает все, от товаров до энергоносителей, что спровоцирует народное недовольство и революцию.

Мураев резюмировал, что агрессивные высказывания властей звучат «глупо и смешно», поскольку руководство страны находится «в жестких тисках».