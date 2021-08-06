По его словам, в случае конфликта между украинским и американским лидерами Владимиром Зеленским и Джо Байденом на грядущей встрече, Вашингтон может принять серьезные меры, поскольку имеет агентов влияния в правительстве, парламенте, Национальном банке и правоохранительных органах страны.
Мураев добавил, что США влияют также на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и антикоррупционный суд.
«То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих "иностранных экспертов", которые формируют наши институты власти», — подчеркнул он.
Он отметил, что Киев попал в зависимость и от Международного валютного фонда (МВФ).
Политик уточнил, что в случае выхода инвесторов из облигаций госзайма, Украину ждет дефолт. По его мнению, пенсии будут по четыре доллара, мгновенно подорожает все, от товаров до энергоносителей, что спровоцирует народное недовольство и революцию.
Мураев резюмировал, что агрессивные высказывания властей звучат «глупо и смешно», поскольку руководство страны находится «в жестких тисках».