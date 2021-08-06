Есть правило "take or pay", определенный объем «Газпром» должен прокачивать через Украину. С точки зрения логистики, может быть, какой-то объем там и останется. Об этом рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Александр Пасечник: Украина потерпела стратегическое поражение в «газовой войне» с «Газпромом» © scoopnest.com Ростислав Ищенко в своей статье выразил мнение, что после ввода в строй «Северного потока — 2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую ГТС на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это, во-первых, сделает нерентабельной украинскую ГТС, а во-вторых, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас.

«Есть правило "take or pay", определенный объем «Газпром» должен прокачивать через Украину. С точки зрения логистики, может быть, какой-то объем там и останется, почему нет? В любом случае, какая разница — качаешь ты газ или нет, согласно контракту придется платить за определенный объем газа. И такая ситуация — до 2024 года», — указал эксперт.

Пасечник отметил, что со стороны России было бы логично задействовать этот маршрут, чтобы как-то закрывать юго-восточное направление в Европе, так что как прикладной маршрут украинская ГТС, может быть, и будет работать пока.

В любом случае морально убитой газотранспортной системе Украины будет сложно конкурировать с абсолютно новой трансбалтийской трубопроводной магистралью, заключил собеседник издания.

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