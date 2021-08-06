Пока еще в отношении украинской ГТС работает контрактное правило «бери или плати» до 2024 года. После надо уже смотреть, что предложит Украина, но предложить там, в принципе, и нечего. Об этом рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Александр Пасечник: Украина потерпела стратегическое поражение в «газовой войне» с «Газпромом» © scoopnest.com Ростислав Ищенко в своей статье выразил мнение, что после ввода в строй «Северного потока — 2» Россия сможет уже в 2022 году снизить прокачку газа через украинскую ГТС на 25 млрд кубометров в год, продолжая платить по транзитному контракту. Это, во-первых, сделает нерентабельной украинскую ГТС, а во-вторых, вынудит Киев реально закупать газ на европейских биржах, что будет существенно дороже, чем виртуальный реверс, которым Украина пользуется сейчас.

Морально убитой газотранспортной системе Украины будет сложно конкурировать с абсолютно новой трансбалтийской трубопроводной магистралью, уверен эксперт.

Вложения, которые требуются для ГТС Украины, — это миллиарды долларов, но кто их будет вкладывать, тоже непонятно, уточнил специалист.

«Если качать по ГТС Украины, то углеродный след будет намного выше, чем если качать по «Северному потоку — 2», и европейцы будут это учитывать. Также у украинской ГТС «плечо» длиннее, компрессорных станций больше, изношенность — все конкурентные преимущества у «Северного потока — 2». Плюс есть еще «Турецкий поток» и первый «Северный поток»», — указал Пасечник.

Так что стратегически для украинского транзита перспектив практически не остается. Но это объективная история, ее надо просто принять, добавил он.

Как прикладное направление какой-то объем там, может, и останется, но опять же вопрос: какой тариф предложит Украина, на какие переговорные позиции выходить, заключил собеседник издания.

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