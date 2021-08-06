Олигархи в энергетической сфере на Украине могут только зарабатывать на том, что было приватизировано ранее, поскольку все уже давно выкуплено. Об этом в интервью «Знай 24», которое было обнародовано 4 августа в YouTube, рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко

«Все, что могли вытащить олигархи из процесса приватизации, в большинстве случаев они уже вытащили. Они могут на этом зарабатывать деньги? Да, могут. На сегодняшний день у нас меньше всего этого энергорынка, условно говоря. Больше всего получают так называемая зеленая энергетика и АЭС», — заявил он.

Зеленский помогает энергетическим олигархам восстанавливать сверхприбыль — Симоненко © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (4,5 рубля) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО. Тарифы для населения должны были увеличиться еще с 1 июля. Сначала правительство перенесло решение на 1 августа, теперь на 1 сентября.