Ранее в интервью украинскому телеканалу Зеленский поделился личными воспоминаниями о Крыме и рассказал, как ел рапаны, в которых обязательно попадался песок. Это по его словам, воспоминания настоящих украинцев. При этом он отметил, что полуостров якобы никогда не станет российским.
«Все вернутся к себе домой — и Харьков, и Одесса, и Днепропетровск. И как Зеленский ни переписывал историю и не менял названия улиц городов, все равно русские люди воссоединятся. И как бы ты, Зеленский, не хотел бы найти песочек, юшкой умоешься. Потому что как раз не захотели укранацисты воевать за Крым, а русские за свой Крым встали. И поэтому те крымчане, которые служили в украинской армии, перешли на сторону России и теперь служат в российской армии», — заявил Соловьев.
При этом журналист отметил, что Зеленский совершенно не знает истории, поскольку Крым был в составе Украины слишком мало времени, чтобы заявлять о его украинских корнях.
Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что еще в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.