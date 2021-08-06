Российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому воссоединением русского народа, который живет на Украине и недоволен действиями центральной власти. Об этом 4 августа он заявил в эфире «Соловьев LIVE»

Логика паразита. Как Зеленский проговорился об истинном отношении к Крыму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Все вернутся к себе домой — и Харьков, и Одесса, и Днепропетровск. И как Зеленский ни переписывал историю и не менял названия улиц городов, все равно русские люди воссоединятся. И как бы ты, Зеленский, не хотел бы найти песочек, юшкой умоешься. Потому что как раз не захотели укранацисты воевать за Крым, а русские за свой Крым встали. И поэтому те крымчане, которые служили в украинской армии, перешли на сторону России и теперь служат в российской армии», — заявил Соловьев.

При этом журналист отметил, что Зеленский совершенно не знает истории, поскольку Крым был в составе Украины слишком мало времени, чтобы заявлять о его украинских корнях.

Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что еще в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.