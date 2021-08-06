Накануне, 4 августа, в Великобритании анонсировали передачу Украине двух минных тральщиков «Рэмзи» и «Блит» класса Sandown. Корабли более 20 лет участвовали в военно-морских операциях Великобритании и НАТО.
Комоедов заявил, что едва ли после получения тральщиков из Британии боеготовность ВМС Украины поднимется хотя бы на 1%.
«Их надо еще освоить для начала, ввести в состав сил постоянной готовности. Это пройдет довольно приличное количество времени. Надо обучить экипаж, изучить технику, ее применение», — пояснил экс-командующий Черноморским флотом.
По его словам, на это потребуется больше времени, чем «пара лет».
Кроме того, тральщики преимущественно используются для поиска и уничтожения мин и проводки кораблей, а не в бою, отметил адмирал. Также экипажу необходимо следить, чтобы мины не реагировали на электрические, электромагнитные и акустические поля кораблей.
Комоедов заявил, что Украина растеряла способность самостоятельно строить корабли, поэтому в стране рады получить бывшие в употреблении иностранные суда, в частности, из США и Великобритании.