«Ту политику, которая в целом осуществляется в Украине, я бы ее назвал утилизацией Украины и народа Украины. Происходит и политика гуманитарного геноцида, направленная на оболванивание наших людей и исключение возможности понимания того, какие реальные процессы происходят в Украине и их последствия», — сказал Симоненко.
Также он указал на то, что в стране переписывается история, чтобы люди не понимали, как воспользоваться предыдущим социальным опытом. По словам политика, «гуманитарный геноцид стал составной частью государственной политики», которая не влияет на доступность по цене и качеству для украинцев украинского же производства.
Ранее Симоненко призвал украинцев задуматься, кому выгодно увеличение тарифов на электроэнергию притом, что много лет это никому не было нужно.