Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что политика президента Владимира Зеленского утилизирует народ Украины с помощью гуманитарных притеснений. Такое мнение он выразил на днях в интервью «Первому независимому»

«Ту политику, которая в целом осуществляется в Украине, я бы ее назвал утилизацией Украины и народа Украины. Происходит и политика гуманитарного геноцида, направленная на оболванивание наших людей и исключение возможности понимания того, какие реальные процессы происходят в Украине и их последствия», — сказал Симоненко.

Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее Симоненко призвал украинцев задуматься, кому выгодно увеличение тарифов на электроэнергию притом, что много лет это никому не было нужно.