Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, на днях дал интервью изданию Vesti.ua, в котором объяснил, почему выступал на «Евровидении» не в национальной одежде, а также вспомнил о мучительном выборе песни к конкурсу

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«Там был другой музыкальный материал. Когда это было "гоп-гоп-гоп", то под это всегда надевались вышиванки, хотя трендов таких еще не было. Верка как поп-исполнительница — первая выступала в вышиванке. Это было не только дурачество, там всегда присутствовала драма», — ответил Данилко.

Он напомнил, что к «Евровидению» 2007 года написал две композиции: всем известную Dancing Lasha Tumbai и «Европа — гоп!» в стиле того самого хита «Гоп-гоп». Сам он хотел выбрать первую, потому что боялся, что «Европа — гоп!» поймут только жители постсоветского пространства. Зрители и продюсер звезды Юрий Никитин были против Lasha Tumbai и активно агитировали Данилко против нее, что заставило его долго и мучительно сомневаться.

«Однажды, расстроенные, мы сидели в ресторане после репетиции, к нам пришла Ира Билык и говорит: "Андрюша, я не слышала ни ту, ни другую песню. Если ты споешь то, что просит Юра и обос**шься, ты ему этого никогда не простишь. Но если ты споешь то, что ты хочешь и обос**шься, это поражение будет твоим, твоей ошибкой". Тогда я сказал: "Ребята, наливайте! Мы поем Dancing Lasha Tumbai. Больше мы это не обсуждали, и я никого не хотел слушать. Я принял решение, и я отвечаю за результат», — вспомнил Данилко.

А что касается шапки-звезды, уточнил он, то она как нельзя лучше подходила под песню, хоть и была придумана для другого проекта. На «Евровидении» звезда подчеркнула статус поющей проводницы.

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Андрей Данилко в образе своей знаменитой поющей проводницы Верки Сердючки отправился на «Евровидение» в 2007 году. Его кандидатура не понравилась отдельным гражданам и политикам государства, в частности, депутат Тарас Черновол назвал выступление артиста «позором Украины».

Еще больше споров вызвал текст песни Dancing Lasha Tumbai, написанный самим Данилко. Непереводимое словосочетание Lasha Tumbai многие восприняли как завуалированный посыл к России: "Russia goodbye!", что в переводе на русский значит «Россия, до свидания!» или «Россия, прощай!».

Позже Данилко официально опроверг присутствие таких слов в тексте, заявив, что Lasha Tumbai с монгольского — «взбитые сливки» или «взбитое масло».

В итоге артист занял второе место на «Евровидении», а вскоре признал, что был опустошен скандалом, и был вынужден прекратить выступления в России. А в более поздних интервью Данилко и вовсе назвал все произошедшее с ним «травлей», заказчиками которой якобы выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и продюсер Максим Фадеев.