Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко призвал украинцев задуматься, кому выгодно увеличение тарифов на электроэнергию, притом что много лет это никому не было нужно. Об этом на днях он заявил в интервью «Первому независимому»

«Надо ответить на вопрос: кому это выгодно? Десятилетиями цена на электроэнергию, как и тариф на газ, не менялась. Потому что были интересы государства и интересы народа. Сегодня не надо понимать, что государство — это народ Украины. Государство и институты власти — это защитники интересов крупного капитала. Промышленность падает — откуда олигарху восстанавливать сверхприбыли? Вот они и повышают тарифы», — сказал Симоненко.

Электричество подорожает: правительство намерено поднять тарифы для населения на уровень промышленных © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 гривен) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО.