«Надо ответить на вопрос: кому это выгодно? Десятилетиями цена на электроэнергию, как и тариф на газ, не менялась. Потому что были интересы государства и интересы народа. Сегодня не надо понимать, что государство — это народ Украины. Государство и институты власти — это защитники интересов крупного капитала. Промышленность падает — откуда олигарху восстанавливать сверхприбыли? Вот они и повышают тарифы», — сказал Симоненко.
По мнению политика, покупательная способность на Украине будет падать и параллельно увеличится нагрузка на большой и средний бизнес. Европа требует закрыть угольные предприятия, притом что на Украине тепловая энергетика.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам заявил, что в стране есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен (около 4 гривен) за киловатт-час, поэтому попросил вынести вопрос о возможном снижении цены на заседание СНБО.