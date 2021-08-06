Российская актриса Лариса Удовиченко дала интервью украинской ведущей Снежане Егоровой в рамках программы «Снежная лавина», где ответила на вопрос о лучшем городе Земли и назвала место, которому принадлежит ее сердце. Полная версия видео появилась на днях на YouTube

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«В общем, каждый год я возвращалась в Одессу, для меня лето существовало только одесское, и я себя чувствую одесситкой, я себя не чувствую москвичкой, Москва не стала моей, она такая более сдержанная, прохладная, а Одесса — невероятная, поэтому Одесса во мне, а я — в ней», — сказала Удовиченко.

Артистка подчеркнула, что хотела бы жить в Одессе, но пока вся работа в Москве, поэтому приходится искать компромисс. Позже, призналась актриса, когда закончатся съемки и гастроли, она собирается переехать в Одессу на ПМЖ.

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Лариса Удовиченко — российская актриса, на счету которой больше сотни ролей, в том числе в таких лентах, как «Место встречи изменить нельзя», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Зимняя вишня» и других.

Родилась Удовиченко в Вене, отец был военным врачом и работал в Австрии, семья жила с ним. После завершения службы вместе с женой-петербурженкой и дочерью вернулся в Одессу, где и прошло детство будущей актрисы.

Родители умерли, когда Удовиченко была еще совсем маленькой.