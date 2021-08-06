Политические взгляды Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немногим отличаются от мировоззрения преступной киевской власти. Об этом 4 августа заявил известный публицист, эрудит, политический аналитик Анатолий Вассерман, передают «Народные Новости»

ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Украине. Дальше – импичмент? © РИА Новости, Доминик Вомер / Перейти в фотобанк

По его мнению, Медведчук почувствует давление со стороны киевской власти, но как именно, пока неизвестно. Однако власти Украины постараются «напакостить ему дополнительно».

Он напомнил, что были случаи, когда в ЕСПЧ подавали иски и против Российской Федерации, тогда Европейский суд, как правило, вставал на сторону истца.

«В случаях, когда речь идет о русских, в частности, о русском большинстве граждан Украины, ЕСПЧ стараются поддерживать антирусских», — заключил политический аналитик.

В мае 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.

В середине июня Медведчук обратился в ЕСПЧ с жалобой на «незаконные действия украинской власти», в частности, он обвинил власти в политической мотивации его уголовного преследования. На днях суд открыл производство по иску Медведчука.