Кадровые изменения в ВСУ могут быть связаны с тем, что войска все эти годы находились в свободном полете. Они плевали на Минские соглашения и любые другие политические договоренности Украины. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: История о «байрактарах» для ВСУ закончится тем, чем закончилась история о «джавелинах» © Facebook, Дмитрий Стешин Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главы ВСУ. Пояснил своё решение Зеленский тем, что «хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ», а вместо этого видит только «конфликты». Ему на смену пришел генерал-майор Валерий Залужный, который до этого возглавлял войска оперативного командования «Север».

Судя по всем воспоминаниям ветеранов и действующих бойцов АТО, там царит очень серьезная неприязнь к Киеву и политикам, присутствует напряжение и слабая управляемость войсками из столицы Украины, указал эксперт.

Тем не менее, по его словам, эти изменения не приведут к большей управляемости, поскольку в ВСУ по определению не может быть никакого порядка.

«Никто не понимает, каковы цели этой войны, которая идет уже восьмой год. Судя по известиям, которые до нас долетают с завидной постоянностью, там в окопах сидят либо совершенно деклассированные элементы, либо упоротые нацисты, которым нужно наступать как минимум на Москву», — указал Стешин.

Когда такое сочетание людей сведено в одну армию, это готовый конфликт, трудно предположить, чем это закончится, заключил собеседник издания.

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