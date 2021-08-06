Эксперт пояснил, что Запад может установить на Украине свои ракеты и без формального членства НАТО, и для них это даже будет выгоднее, так как они будут использовать Киев, не неся за него ответственности.
«Та же самая ситуация с Донецком и Луганском. Мы предупреждаем, что, если Украина попытается военным путем решить, тогда все, держитесь за бока. Но она не будет решать военным путем. Она будет бесконечно вести какие-то провокации на линии соприкосновения. Но не пытаться решать военным путем. Можно будет периодически имитировать попытки решения военным путем. Можно торговать этим вопросом, можно его использовать, но не делать ничего. И в таком случае получается, что российская позиция такова, что раз они не решают все военным путем, значит, все нормально, значит, и мы делать тоже ничего не должны», — сетует Михеев.
Какие-то подвижки в украинском вопросе могут быть, например, с точки зрения изменения внутри украинской ситуации или прихода к власти каких-то других людей, но это будет все очень непросто, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.