Позиция России о том, что она не допустит формального членства Украины в НАТО и военного решения по Донбассу, является слабостью, так как Киев может создавать проблемы и без этого. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Та же самая ситуация с Донецком и Луганском. Мы предупреждаем, что, если Украина попытается военным путем решить, тогда все, держитесь за бока. Но она не будет решать военным путем. Она будет бесконечно вести какие-то провокации на линии соприкосновения. Но не пытаться решать военным путем. Можно будет периодически имитировать попытки решения военным путем. Можно торговать этим вопросом, можно его использовать, но не делать ничего. И в таком случае получается, что российская позиция такова, что раз они не решают все военным путем, значит, все нормально, значит, и мы делать тоже ничего не должны», — сетует Михеев.

Какие-то подвижки в украинском вопросе могут быть, например, с точки зрения изменения внутри украинской ситуации или прихода к власти каких-то других людей, но это будет все очень непросто, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.