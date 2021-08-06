Вряд ли украинский кризис может разрешиться путем международного консенсуса. Грубо говоря, нет торга, вокруг которого мог бы происходить вот этот обмен позиций по Украине. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Владимира Путина о единстве русских и украинцев, Донбасс будет голосовать на выборах в Госдуму.

Поэтому, считает эксперт, американцы будут выжимать из этой ситуации все, что они могут выжать, и будут играть в такую игру, при которой любой ход должен им приносить те или иные выгоды.

«Вот сделают так — хорошо, не сделают так — еще лучше. Собственно, это классика американской политики, когда они действуют на расстоянии, когда они действуют разными непрямыми инструментами и прорабатывают, условно говоря, двадцать вариантов, но так, чтобы при каждом из этих вариантов были какие-то выгоды. В каком-то варианте выгоды могут быть больше, в каком-то меньше. И здесь есть какое-то поле для игры», — указал Михеев.

Целый ряд фактов говорит о том, что это не так, что Украину используют ровно настолько, насколько считают нужным, ситуация ухудшается, но пока какой-то радикальной возможности договориться о чем-то и решить украинский вопрос нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.