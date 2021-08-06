Сегодня есть основания полагать, что позиции Украины значительно ухудшаются. На нее оказывает давление Запад, вышла статья Владимира Путина о единстве русских и украинцев, Донбасс будет голосовать на выборах в Госдуму.
Поэтому, считает эксперт, американцы будут выжимать из этой ситуации все, что они могут выжать, и будут играть в такую игру, при которой любой ход должен им приносить те или иные выгоды.
«Вот сделают так — хорошо, не сделают так — еще лучше. Собственно, это классика американской политики, когда они действуют на расстоянии, когда они действуют разными непрямыми инструментами и прорабатывают, условно говоря, двадцать вариантов, но так, чтобы при каждом из этих вариантов были какие-то выгоды. В каком-то варианте выгоды могут быть больше, в каком-то меньше. И здесь есть какое-то поле для игры», — указал Михеев.
Целый ряд фактов говорит о том, что это не так, что Украину используют ровно настолько, насколько считают нужным, ситуация ухудшается, но пока какой-то радикальной возможности договориться о чем-то и решить украинский вопрос нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.