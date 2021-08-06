Требование Германии к Украине имплементировать «формулу Штайнмайера» можно расценить как последний прощальный привет от Ангелы Меркель по поводу того, как она видит себе разрешение украинского конфликта. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что «формула» появилась именно при Меркель, и Германия считает, что это единственно правильное решение.

Также, по его мнению, это заявление могло быть связано с договоренностями Берлина и Вашингтона вокруг «Северного потока — 2» и жалоб Украины насчет того, что ее интересы не учитываются.

«Но на Украине все равно недовольны, все равно обиделись, все равно им это не так. И я думаю, что Германия в этом смысле напомнила, что есть такая «формула Штайнмайера», поэтому давайте ее выполняйте, давайте ее каким-то образом реализуйте, вписывайте в законы свои, Конституцию, еще куда-нибудь, и тогда будет о чем говорить. В противном случае нечего предъявлять претензии», — уточнил Михеев.

Вряд ли кто-то надеется, что Украина прямо завтра бросится выполнять эту формулу, но ситуация примерно такова, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.