Ранее МИД Германии призвал Украину выполнить свои обязательства, согласованные на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года. В Берлине настаивают на том, чтобы имплементировать в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», поскольку до сих пор Киев открыто саботировал это решение, необходимое для мирного урегулирования конфликта.
Эксперт пояснил, что «формула» появилась именно при Меркель, и Германия считает, что это единственно правильное решение.
Также, по его мнению, это заявление могло быть связано с договоренностями Берлина и Вашингтона вокруг «Северного потока — 2» и жалоб Украины насчет того, что ее интересы не учитываются.
«Но на Украине все равно недовольны, все равно обиделись, все равно им это не так. И я думаю, что Германия в этом смысле напомнила, что есть такая «формула Штайнмайера», поэтому давайте ее выполняйте, давайте ее каким-то образом реализуйте, вписывайте в законы свои, Конституцию, еще куда-нибудь, и тогда будет о чем говорить. В противном случае нечего предъявлять претензии», — уточнил Михеев.
Вряд ли кто-то надеется, что Украина прямо завтра бросится выполнять эту формулу, но ситуация примерно такова, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.