Украинский юморист Владимир Моисеенко, участник дуэта «Кролики», на днях стал гостем YouTube-программы «Снежная лавина» Снежаны Егоровой, где рассказал почему решил баллотироваться в мэры Киева

«Когда мы услышали, что Олег Филимонов (украинский актер театра и кино, участник команда КВН "Одесские джентльмены". — Ред.) идет в мэры Одессы, мы как-то друг на друга посмотрели: уже не осталось юмористов, которые не пошли в политику, давай и мы что-то такое замутим. Только наобещаем уже ну такого! И арбузопровод из Херсона, и винопровод», — объяснил Данилец.

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Владимир Моисеенко — украинский юморист, знаменитый выступлениями в дуэте «Кролики» в тандеме с Владимиром Данильцом. Народный и заслуженный артист Украины, лауреат премии Аркадия Райкина.

Известие о том, что он и второй участник коллектива Владимир Данилец баллотируются в мэры украинской столицы, появилось в СМИ в сентябре прошлого года, позже выяснилось, что это была шутка юмористов.