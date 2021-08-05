«Согласно решению СНБО Украины, санкции применены к девяти российским издательствам, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы», — говорится в публикации.
Срок санкций истекает в марте 2022 года, однако комитет намерен инициировать продление якобы из-за того, что «после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издание антиукраинского содержания».
Как уточняется, говорится о таких издательствах, как «АСТ», «Эксмо», «Питер», «Яуза-пресс», «Яуза», «Центрполиграф», «Книжный мир», «Алгоритм» и «Вече».
В указанном санкционном списке от 19 марта 2019 года фигурируют также издательства «Рексофт», «Лабиринт.Ру» и «ЛитРес», однако против них продлевать санкции Госкомтелерадио Украины продлевать не собирается.