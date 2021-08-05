Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен добиваться продления действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств, сообщает «Интерфакс-Украина» 5 августа со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Согласно решению СНБО Украины, санкции применены к девяти российским издательствам, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы», — говорится в публикации.

Передел рынка контрабанды. Зеленский ввел очередные санкции против таможенных «решал» и «схемщиков» © president.gov.ua

Как уточняется, говорится о таких издательствах, как «АСТ», «Эксмо», «Питер», «Яуза-пресс», «Яуза», «Центрполиграф», «Книжный мир», «Алгоритм» и «Вече».

В указанном санкционном списке от 19 марта 2019 года фигурируют также издательства «Рексофт», «Лабиринт.Ру» и «ЛитРес», однако против них продлевать санкции Госкомтелерадио Украины продлевать не собирается.