Не исключено, что после одиозных заявлений в адрес русскоязычных жителей Донбасса президент Украины Владимир Зеленский использует армию для того, чтобы очистить регион от русских, написала заместитель председателя общественной палаты Донецкой народной республики Екатерина Мартьянова на своем Telegram-канале 5 августа

Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что русскоязычным жителям Донбасса, не желающим учить украинский язык, нужно собирать чемоданы и «валить» в Россию.

«Пану Зеленскому будет гораздо проще, если всё русскоязычное население Донбасса просто испарится в сторону России, а его место займут переселенцы, исповедующие "хуторянскую идеологию". Однако если же внезапного испарения не происходит, то им с огромным рвением займутся солдаты ВСУ», — уверена Мартьянова.

Логика паразита. Как Зеленский проговорился об истинном отношении к Крыму © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также Мартьянова считает, что «украинское общество стало жертвой украинской пропаганды, которая выставила население Донбасса уродливым воплощением девиантного поведения».

«Другими словами, украинское общество боится людей Донбасса и в связи с этим готово всячески поддерживать барьер, который вот уже восьмой год отделяет нас от них», — добавила она.

Зампредседателя общественной палаты ДНР также сказала, что Зеленскому стоило бы хоть иногда задумываться о том, что он говорит на камеру.