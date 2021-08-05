Ранее Зеленский в интервью телеканалу «Дом» заявил, что русскоязычным жителям Донбасса, не желающим учить украинский язык, нужно собирать чемоданы и «валить» в Россию.
«Пану Зеленскому будет гораздо проще, если всё русскоязычное население Донбасса просто испарится в сторону России, а его место займут переселенцы, исповедующие "хуторянскую идеологию". Однако если же внезапного испарения не происходит, то им с огромным рвением займутся солдаты ВСУ», — уверена Мартьянова.
Она отметила, что Зеленский фактически прогоняет русскоязычное население со своих родных территорий.
Также Мартьянова считает, что «украинское общество стало жертвой украинской пропаганды, которая выставила население Донбасса уродливым воплощением девиантного поведения».
«Другими словами, украинское общество боится людей Донбасса и в связи с этим готово всячески поддерживать барьер, который вот уже восьмой год отделяет нас от них», — добавила она.
Зампредседателя общественной палаты ДНР также сказала, что Зеленскому стоило бы хоть иногда задумываться о том, что он говорит на камеру.