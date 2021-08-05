Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них может быть вынужденной мерой. Его слова прозвучали в интервью телеканалу «Дом», обнародованном 5 августа

В этом же интервью Зеленский заявил, что жителям Донбасса, считающим себя русскими, нужно собирать чемоданы и «валить» в Россию

«Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя», — сказал Зеленский.

Тем же, кто желает остаться жить в Донбассе, Зеленский настоятельно посоветовал учить украинский язык, так как, по его словам, эта территория обязательно вернется в состав Украины.