Арестович считает очевидным, что такой запрет порождает неустранимый конфликт в украинском обществе, однако, по его словам, в Офисе президента Владимира Зеленского почему-то считают иначе.
«Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать такой тренд на государственном уровне», — заявил Арестович.
Ранее Зеленский заявил, что тем жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует собирать чемоданы и уезжать в Россию.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ заявил, что если русские жители Донбасса решат перебраться в Россию, как того требует Зеленский, то делать это нужно вместе с территорией, как крымчане в 2014 году.
А вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что без России на территории Украины цивилизации не будет, так как «Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив».