Агрессивная борьба с русским языком на Украине стала одной из главных просчетов, допущенных киевским режимом, сказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш»

Арестович считает очевидным, что такой запрет порождает неустранимый конфликт в украинском обществе, однако, по его словам, в Офисе президента Владимира Зеленского почему-то считают иначе.

«Это катастрофа, надо быть полными, безоговорочными кретинами для того, чтобы поддерживать такой тренд на государственном уровне», — заявил Арестович.

Украинизация и деградация © CC0, Pixabay

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ заявил, что если русские жители Донбасса решат перебраться в Россию, как того требует Зеленский, то делать это нужно вместе с территорией, как крымчане в 2014 году.

А вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что без России на территории Украины цивилизации не будет, так как «Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив».