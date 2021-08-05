На пистолеты «Укрпочта» выделяет 13,6 млн гривен, закупка будет осуществлена до 2022 года.
«Таким образом, цена за одну единицу огнестрельного оружия составит 9,4 тыс. гривен», — сказано в описании тендера.
В документации указано, что калибр пистолета — 9 мм, он использует патрон 9×18 мм «Макаров».
В комплекте должен быть дополнительный магазин, а изготовлено оружие должно быть не позднее 2020 года.
Кроме того, «Укрпочта» приобретет кобуры для пистолетов в количестве 1,850 тыс. штук и такое же число страховочных пистолетных шнуров и брючных ремней за 632,7 тыс. гривен.