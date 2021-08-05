Акционерное общество «Укрпочта» проводит тендер по закупке 1,444 тыс. пистолетов «Форт-17» калибра 9 мм под патрон «Макаров» у казенного научно-производственного объединения «Форт», сообщают «Украинские новости» 5 августа со ссылкой на данные портала госзакупок ProZorro

На пистолеты «Укрпочта» выделяет 13,6 млн гривен, закупка будет осуществлена до 2022 года.

«Таким образом, цена за одну единицу огнестрельного оружия составит 9,4 тыс. гривен», — сказано в описании тендера.

Истерическая неизбежность, или Обреченные на ограбление © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

В комплекте должен быть дополнительный магазин, а изготовлено оружие должно быть не позднее 2020 года.

Кроме того, «Укрпочта» приобретет кобуры для пистолетов в количестве 1,850 тыс. штук и такое же число страховочных пистолетных шнуров и брючных ремней за 632,7 тыс. гривен.