Украинское правительство подготовило распоряжение, согласно которому тариф на элетроэнергию будет снижен за счет изъятия у Облэнерго средств, зарезервированных на ремонт электросетей, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на проект соответствующего документа, имеющийся в распоряжении информагентства

Как уточняется, постановление будут рассматривать на заседании Кабинета министров 6 августа. Согласно документу, льготный тариф 1,44 грн за кВт/ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предлагается за счет денег, выделенных на ремонт линий электропередачи, также раскошелятся госкомпании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

Кроме того, разницу между рыночной ценой и льготным тарифом придется компенсировать из своего кармана Облэнерго.

Пока тариф на электричество для бытовых потребителей составляет 1,68 грн за кВт/ч. При этом до госпереворота 2014 года электричество стоило вчетверо дешевле.

Однако после ввода на Украине в июле рынка электроэнергии неизбежно дальнейшей повышение тарифов — ведь стоимости киловатта на украинской энергобирже составляет более 4 грн.