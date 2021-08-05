Как уточняется, постановление будут рассматривать на заседании Кабинета министров 6 августа. Согласно документу, льготный тариф 1,44 грн за кВт/ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и потребления до 30 апреля 2022 года.
Финансировать льготный тариф предлагается за счет денег, выделенных на ремонт линий электропередачи, также раскошелятся госкомпании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом».
Электричество атомной генерации обяжут продавать по 15 коп за кВт/ч, а гидроэлектростанциям придется отдавать электроэнергию по 1 коп за кВт/ч, отмечает агентство.
Кроме того, разницу между рыночной ценой и льготным тарифом придется компенсировать из своего кармана Облэнерго.
Пока тариф на электричество для бытовых потребителей составляет 1,68 грн за кВт/ч. При этом до госпереворота 2014 года электричество стоило вчетверо дешевле.
Однако после ввода на Украине в июле рынка электроэнергии неизбежно дальнейшей повышение тарифов — ведь стоимости киловатта на украинской энергобирже составляет более 4 грн.