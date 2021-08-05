Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск в 2014 году. Об этом она написала на своей странице в Facebook 5 августа

«Расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией», — сообщила Венедиктова.

По ее словам, в ходе следствия допросили свыше 900 потерпевших и свидетелей, изъяли порядка 1600 армейских документов. Всего в уголовном деле около 300 томов, из них 70 с грифом «секретно», рассказала генпрокурор.

«Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск», — добавила она.

Зеленский вспомнил об Иловайском котле: обстоятельства трагедии должны быть расследованы © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В специальном разделе сайта ОГПУ каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов, отметила генпрокурор.

Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением в истории АТО, которое в сентябре 2014 года завершилась окружением ВСУ ополченцами ДНР.

Как отмечал главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко в комментарии Украина.ру, в поражении украинской армии виноваты не только бездарные генералы.

«Причина поражения ВСУ заключалась в том, что у украинских солдат отсутствовала мотивация, у них был низкий уровень штабкультуры генералов ВСУ, которые планировали эту операцию. Но самая главная причина поражения — в высоком моральном духе ополченцев, которые воевали за свою землю и воспринимали украинские части как оккупантов. Все это привело к тому, что Иловайский котел стал реальностью и самым сильным ударом по репутации украинской армии», — пояснил эксперт.

Генштаб Украины постоянно называл разные цифры потерь в Иловайском котле. Согласно предварительным результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины общие потери украинских Вооруженных сил, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.

В Минобороны ДНР заявляли не о сотнях, а о тысячах погибших, о которых Генштаб Украины просто умолчал, бросив множество своих солдат на поле боя.