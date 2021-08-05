«Украина — страна сильных каратистов! Это на играх в Токио доказала наша удивительная Анжелика Терлюга, которая получила "серебро" в кумите до 55 кг. Это первая олимпийская медаль по карате как для Украины, так и для Олимпиады, где этот вид спорта представлен впервые! Спасибо, Анжелика», — написал Зеленский.
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Терлюга добыла третье серебро для Украины на нынешней Олимпиаде, в итоге на данный момент у страны в копилке одно золото, три серебра и девять бронзовых медалей. Это больше, чем на прошлой Олимпиаде 2016 года в Рио, но меньше, чем на всех остальных Играх.
Кстати, удачный этот год и для самой Терлюги, весной 29-летняя спортсменка объявила о помолвке. Ее избранником стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий.