Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую каратистку Анжелику Терлюгу с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Токио. Соответствующую запись он сделал 5 августа в своих соцсетях

«Украина — страна сильных каратистов! Это на играх в Токио доказала наша удивительная Анжелика Терлюга, которая получила "серебро" в кумите до 55 кг. Это первая олимпийская медаль по карате как для Украины, так и для Олимпиады, где этот вид спорта представлен впервые! Спасибо, Анжелика», — написал Зеленский.

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Кстати, удачный этот год и для самой Терлюги, весной 29-летняя спортсменка объявила о помолвке. Ее избранником стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий.