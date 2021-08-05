Украинский кулинар Евгений Клопотенко возмутился приглашению, поступившему ему от российской представительницы американской компании Amway выступить на событии, посвященном «воссоединению украинского и российского рынков». Свой гнев по этому поводу повар выразил 4 августа в Facebook

«Какая-то девочка в Москве проснулась, где-то, может, ей лет 20, мало опыта, пошла по улице, купила кофе, выпила кофе хороший, после этого пришла в офис, открыла ноутбук и думает: "Хм, надо делать свои задачи". А там написано "написать блогерам с Украины". Но она не знает, что у меня не очень такая позиция. И потом я сделал пост, отметил СБУ, и ей звонят и говорят: "Что ты наделала!" Это называется утренний факап», — прокомментировал произошедшее Клопотенко.

Он не только отметил в публикации СБУ, но еще и подписал скриншот письма «А вы знали, что война кончилась?»

Концерт Green Grey на крыше ЦУМа в День независимости тоже отменен © Green Grey/Инстаграм «ДРУЗЬЯ» В ПОМОЩЬ: МОГИЛЕВСКАЯ ПОКАЗАЛА, КАК УЧИТ УКРАИНСКИЙ.

Повар Евгений Клопотенко — активный борец за украинскую идентичность борща, Россию называет «страной-агрессором», а россиян — «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.