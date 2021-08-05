Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что если русские жители Донбасса решат перебраться в Россию, как того потребовал президент Украины Владимир Зеленский, то делать это нужно вместе с территорией, как крымчане в 2014-м

Ранее Зеленский сказал убираться в Россию тем жителям Донбасса, которые считают себя русскими.

«Крымчане именно так и поступили — перебрались в Россию со всем своим полуостровом. Нет никаких сомнений, что так же в конечном итоге поступят и жители Донбасса», — сказал политик.

Он полагает, что «среди осколков украинского государства найдется еще немало регионов, жители которых тоже любят Россию и тоже со временем найдут в ней свое место».

«Но не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты Российской Федерации», — подчеркнул Константинов.

Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

С тех пор на этих землях мирно живут русские люди вместе со своими соседями разных национальностей, и так будет всегда, уверен спикер крымского парламента.

Он, в свою очередь, предложил «незадачливому политику Зеленскому» уезжать «в милую его сердцу Америку», отметив, что русские будут и дальше «жить на своей земле, делать ее краше, благоустраивать, воспитывать своих детей и внуков, которые будут жить на этой земле после нас».