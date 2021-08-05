Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского уехать в Россию тем жителям Донбасса, которые считают его русским. Заявление Никоноровой опубликовано на сайте Донецого агентства новостей 5 августа

«Он (Зеленский. — Ред.), по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом. Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории», — отметила Никонорова.

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Никонорова подчеркнула, что конфликт начался «не столько из-за действительно объективно существующей любви к России, а прежде всего из-за нежелания Киева слышать мнение республик Донбасса и несогласие с беззаконием событий на Майдане».

Ранее Зеленский в интервью государственному телеканалу «Дом» заявил, что Донбасс никогда не будет русским регионом, сказал, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», и посоветовал тем, кто чувствует себя русскими, уезжать в Россию.