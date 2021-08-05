Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси и надеется на здравый смысл грузинской стороны. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов, передает РИА Новости

«Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами (в той степени), в какой к этому готова грузинская сторона, надеемся, что здравый смысл возобладает и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов», — сказал Бикантов на брифинге, комментируя годовщину событий 2008 года на Южном Кавказе.

Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины © РИА Новости, Виктор Панов / Перейти в фотобанк

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, признав впоследствии суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий по Закавказью, а также переговоров председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.