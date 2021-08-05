На сессии городского совета Конотопа Cумской области мэр города Артем Семенихин облил водой депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Качуру. Видео опубликовал Telegram-канал «Украинский формат» 5 августа

Балаган и криминал: почему мэром Конотопа стал радикальный националист © Facebook, Артем Семеніхін - міський голова Конотопа Александр Качура заявил, что из-под кранов в Конотопе течет мутная вода. Он принес ее с собой в бутылке на сессию горсовета.

Также Качура стал обращаться к мэру Конотопа Артему Семенихину с вопросами о причинах закрытия предприятий в городе.

В ответ мэр города заявил, что это депутаты Рады не выделяют Конотопу достаточно средств, которые можно было бы направить в том числе на водопровод. Он обиделся на Качуру и предположил, что тот «перегрелся».

«Я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой», — заявил мэр и стал поливать депутата.

Качура стал отталкивать мэра, однако их разняли.

Позднее Качура в комментарии «Стране.ua» сообщил, что полиция возбудила уголовное производство против Семенихина.