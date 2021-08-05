«В Офисе президента обсуждаются возможные различные варианты переформатирования правительства. Так главными претендентами на вылет из Кабмина называют: министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Таран наиболее вероятно из них всех пойдет в отставку, поскольку у него «провал на провале».
Также в Офисе президента критически относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи.
Окончательные выводы по кадровым вопросам будут в сентябре.