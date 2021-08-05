Несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне, поскольку их работой недоволен Офис президента Украины. Об этом 5 августа сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа»

«В Офисе президента обсуждаются возможные различные варианты переформатирования правительства. Так главными претендентами на вылет из Кабмина называют: министра обороны Андрея Тарана, министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского», — говорится в сообщении. Захватчик Кабмина Украины был недоволен работой правительства - прокуратура © Денис Монастырский/Facebook Также в Офисе президента критически относятся к работе министра культуры Александра Ткаченко и министра юстиции Дениса Малюськи. Окончательные выводы по кадровым вопросам будут в сентябре.