Первая леди Украины Елена Зеленская приехала на остров Хортица в Запорожье, где ознакомилась с реконструкцией музея. Об этом в четверг, 5 августа, сообщило агентство Укринформ

Зеленская ознакомилась с ходом реконструкции Музея истории запорожского казачества и поднялась на курган Единства, где в ближайшие дни будет установлен новый большой флагшток и флаг.

«Похожа на Крупскую стала»: Зеленская удивила новой прической © Елена Зеленская/Инстаграм

«Счастлива, что сегодня наконец здесь. Мне кажется, что остров надо чувствовать. Остров большой, но процесс создания безбарьерной страны — он еще больше. Если у нас есть планы построить безбарьерную Украину, то остров Хортица будет первым, который затем покажет свой опыт», — сказала первая леди.

На Украине тема безбарьерности, по ее словам, не только востребована, но и очень болезненна. Как отметила Зеленская, государство может считать себя «взрослым», когда каждый человек получает равные условия жизни.

Цель стратегии, над которой работают более 230 экспертов и выше 50 общественных организаций и аналитических центров из разных регионов страны, — это создание безбарьерного пространства для всех общественных групп, включая людей с инвалидностью, пожилых людей, молодых родителей с малолетними детьми и т.д.