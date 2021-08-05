Во время замешивания теста исполнительница возмутилась тем, что ложка в ее руке гнется и решила найти виноватого.
«Мне нужна нормальная ложка. Таня, вы здесь? Кто купил эти ложки? Вы? Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Эти гнутся», — возмутилась певица.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДЕТИ ПУГАЧЕВОЙ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ: СОСЕДОВ ВЫСКАЗАЛСЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗВЕЗД.
Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».
Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.