Украинская певица Оля Полякова, которая часто хвастается в сети тем, что сама готовит хлеб, и в ходе очередного эфира, где артистка демонстрировала приготовление чиабаты случился конфуз. Который в итоге вылился в скандал. Соответствующая запись появилась в Instagram 4 августа

Во время замешивания теста исполнительница возмутилась тем, что ложка в ее руке гнется и решила найти виноватого.

«Мне нужна нормальная ложка. Таня, вы здесь? Кто купил эти ложки? Вы? Вы эти ложки заберите себе домой, а мне купите нормальные. Эти гнутся», — возмутилась певица.

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Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.