Украинский режиссер Катя Царик обнародовала информацию о том, что львиная доля песен на концерте в честь Дня независимости Украины прозвучит на государственном языке. Об этом 5 августа написала газета «КП в Украине»

«В первую очередь мы выбирали песни. В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% — это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках», — сказала она.

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«Мы отталкивались от идеи: легендарные песни исполняются артистами, которые уже сами стали легендами, или же молодыми исполнителями, которые очень ярко заявили о себе в последние годы. Когда собрали список, поняли, что концерт будет длиться сутки, если включить всех и никого не обидеть. И то, думаю, все равно кто-то бы обиделся», — констатировала Царик.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, анонсировавший своей участие в праздничном концерте, заявил, что петь будет на русском языке, но какие именно песни, не назвал, пообещав, что это будет «спешл» от Сердючки.

Увидеть мероприятие смогут не только зрители, купившие билеты в «Олимпийский», транслировать концерт будут на центральных телеканалах и на установленном на центральной площади Киева — Майдане Независимости — экране. Старт мероприятия запланирован на 18:00 24 августа.

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Катя Царик — режиссер, клипмейкер, сняла более 350 клипов для таких исполнителей, как Ани Лорак, Вера Брежнева, Джамала и других. Кроме того, Царик работала режиссером-постановщиком шоу «Голоса страны» и праздников ко Дню независимости Украины.