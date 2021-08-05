Четырехпалубный украинский круизный теплоход «Принцесса Днепра» был продан и теперь направляется в Россию. Информацию об этом опубликовал 4 августа одесский сайт «Думская»

Сообщается, что судно, построенное в середине 1970-гг. в ГДР, сменило украинский флаг на молдавский и вышло из порта Херсона в направлении устья Днепра. Издание ссылается на данные трекеров, по которым лайнер взял курс на российский порт Кавказ в Керченском проливе. Зеленский закрыл реки Украины для российских судов © пресс-служба президента Украины

Источники «Думской» утверждают, что «Принцесса Днепра» сменила владельца несколько дней назад. Какие-либо детали сделки пока неизвестны.

Четырехпалубный теплоход «Принцесса Днепра» построен по проекту 301 (также известный как «Владимир Ильич»). Первое название — «Евгений Вучетич». В советское время совершал круизы по Днепру и Черному морю. После 1991 года судно поставили на прикол в районе Метромоста в Киеве, постепенно разбирая его на запчасти для других теплоходов. Лишь в начале 2000-х «Укрречфлот» сдал «Вучетича» в долгосрочную аренду компании «Червона Рута», которая провела его модернизацию и переименовала в «Принцессу Днепра». С 2003 года обновленный теплоход возил туристов по Днепру, Дунаю, а также Черному морю.

Примечательно, что та же «Червона Рута» ранее владела другим четырехпалубником — «Генералом Ватутиным». В 2017 году это судно было продано и ушло в Россию, где совершает по сей день речные круизы под названием «Лебединое озеро».

Продажа «Принцессы Днепра» — еще одна иллюстрация плачевного состояния украинского речного пассажирского флота. Когда-то бурное туристическое судоходство на украинских водных артериях постепенно сходит на нет. Украинские судоверфи уничтожены или простаивают без заказов, старые советские суда распродаются и распиливаются на металлолом. Свертывается и рынок речных путешествий — подобные круизы стали не по карману большинству населения Украины.