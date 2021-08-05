По словам очевидцев, на Арабатской стрелке крокодил в озере среди камышей ел утку.
Правоохранители приехали на вызов и действительно обнаружили в водоеме экзотическую рептилию. Длина крокодила — около 1,5 метра.
«Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера», — сообщил заместитель начальника отдела коммуникации областной полиции Виталий Байдаров.
Шестеро полицейских взяли территорию под охрану, крокодила намереваются выловить. Как он оказался в водоеме, неизвестно, о пропаже животного пока не заявляли.