В Херсонской области в водоеме, который образовался на месте песчаного карьера, местные жители обнаружили крокодила, лакомившегося уткой. Об этом 5 августа сообщает Укринформ

Жуткий сюрприз: на берегу Азовского моря туристов напугал крокодил © sophieyeomans / flickr

Правоохранители приехали на вызов и действительно обнаружили в водоеме экзотическую рептилию. Длина крокодила — около 1,5 метра.

«Поступила информация от местных органов власти о том, что двое отдыхающих сообщили, что они видели крокодила в водоеме, который образовался на месте бывшего песчаного карьера», — сообщил заместитель начальника отдела коммуникации областной полиции Виталий Байдаров.

Шестеро полицейских взяли территорию под охрану, крокодила намереваются выловить. Как он оказался в водоеме, неизвестно, о пропаже животного пока не заявляли.