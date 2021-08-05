Инцидент произошел еще в апреле этого года. По информации СМИ, соседи сначала долго ссорились из-за того, что у мужчины исчезла утка, он подозревал, что эта пропажа — дело рук соседа.
За время разбирательств Кусик дважды вызывала полицию, однако визиты правоохранителей не меняли ситуацию. Спустя 11 часов ссоры, когда аргументы и брань были полностью исчерпаны, Мальков показал Кусик свои обнаженные ягодицы. Свидетелем оголения стли и еще несколько местных жителей, включая детей.
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Оскорбленная женщина подала в суд, посчитав, что чужая пятая точка оскорбляет ее честь и достоинство. Просила женщина 25 тысяч компенсации, суд уменьшил эту сумму до 5 тысяч.