Белозерский районный суд Херсонской области обязал местного жителя Владимира Малькова выплатить соседке моральную компенсацию в размере 5 тысяч гривен (13,5 тысяч рублей), кроме того, мужчине назначили год испытательного срока за хулиганство. Информация о соответствующем решении появилась на днях на сайте суда

Данилко рассказал, что споет на Дне независимости Украины по-русски © Андрей Данилко/Инстаграм

За время разбирательств Кусик дважды вызывала полицию, однако визиты правоохранителей не меняли ситуацию. Спустя 11 часов ссоры, когда аргументы и брань были полностью исчерпаны, Мальков показал Кусик свои обнаженные ягодицы. Свидетелем оголения стли и еще несколько местных жителей, включая детей.

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Оскорбленная женщина подала в суд, посчитав, что чужая пятая точка оскорбляет ее честь и достоинство. Просила женщина 25 тысяч компенсации, суд уменьшил эту сумму до 5 тысяч.