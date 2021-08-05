Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале объяснил, почему Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО

Так Толстой прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего всем, кто считает себя русскими, уезжать из Донбасса в Россию, так как, по его словам, Донбасс никогда не станет российским.

«Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдёт. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу», — заявил политик.

Толстой полагает, что если человек чувствует себя украинцем и считает Украину частью русской цивилизации, то ему необходимо оставаться на родине и «держаться», так как «эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае».

«Потому что без России на этой территории цивилизации не будет. Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив», — подчеркнул парламентарий.

Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом именно украинская сторона блокирует переговорный процесс по Донбассу, отказываясь выполнять ряд пунктов подписанных Киевом минских соглашений.

В частности, Верховной Радой Украины так и не приняты законы об амнистии для ополченцев Донецка и Луганска, а также не принят закон о проведении выборов в ДНР и ЛНР.

В то же время украинские власти требуют, чтобы им передали контроль над российско-украинской границей в Донбассе, хотя в минских соглашениях указывается, что для этого Киев должен выполнить пункты соглашений об амнистии и выборах.