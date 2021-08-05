Россия только выиграет, если окончательно закроет вопрос Донецкой и Луганской Народных Республик по примеру Крыма, написал сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин на своем канале в Telegram 5 августа

Так он прокомментировал заявление, подписанное представителями Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США и Албании, в котором от России требуют отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.

«В отношении всех этих территорий, включая Приднестровье, ЛНР, ДНР, а то и даже Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. — Ред.), надо делать то же самое, что сделано было в отношении Крыма. Признать и принять. И табличку повесить: тема снята», — уверен Прилепин.

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«Байден на встрече с Путиным даже слово «Крым» не произнёс», — подчеркнул Прилепин.

Точно так же Запад забыл про столь любимую им некогда тему независимости Чечни, напомнил он.

«Там, где мы сами снимаем тему, ее больше никто не поднимает. А где мы то туда, то сюда, нам выкручивают руки. И никогда не перестанут. Никогда», — констатировал политик.