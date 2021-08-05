Первый президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил в интервью «Левому берегу», опубликованном 5 августа, что доверие России было его ошибкой на посту президента

По словам Кравчука, он сожалеет о доверии России, проявленном им в бытность президентом, несмотря на «доступ к архивам и Ленинской библиотеке».

«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России… Я думал, что она (Россия. — Ред.) также меняется. И изменится в конце концов», — заявил Кравчук.

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Кравчук добавил, что Россия ему также больше всего мешала строить независимую Украину.

В апреле Леонид Кравчук призвал перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другую страну.

В конце июня сообщалось, что Кравчук перенес операцию на сердце. В июле его помощница заявила, что он находится в реанимации на ИВЛ.