По словам Кравчука, он сожалеет о доверии России, проявленном им в бытность президентом, несмотря на «доступ к архивам и Ленинской библиотеке».
«Моя самая большая ошибка — то, что я верил России… Я думал, что она (Россия. — Ред.) также меняется. И изменится в конце концов», — заявил Кравчук.
Он пояснил, что ожидал от России дипломатических методов контактов с другими странами, а не силовых, но «она осталась такой, какой была».
Кравчук добавил, что Россия ему также больше всего мешала строить независимую Украину.
В апреле Леонид Кравчук призвал перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в другую страну.
В конце июня сообщалось, что Кравчук перенес операцию на сердце. В июле его помощница заявила, что он находится в реанимации на ИВЛ.